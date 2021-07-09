Covid-19 aşılarında bir doz yüzde 60, iki doz yüzde 93 koruyor
İngiltere'den merak edilen soruya yanıt geldi; aşıların koruyuculuk oranı bir doz aşıdan sonra yüzde 60, iki doz aşıdan sonra ise yüzde 93'e çıktı.
AstraZeneca aşısının iki dozdon sonra koruyuculuk oranı ise, yüzde 78 olarak açıklandı.
İngiltere'de aşı yapılanlar incelendi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), Pfizer - BioNTech ve Astrazeneca’nın etkinlik oranları açıklandı.
Buna göre aşıların bir dozdan sonra yaklaşık yüzde 60 koruma sağladığı, 16 ila 64 yaş arasındaki iki doz Pfizer - BioNTech aşısının yüzde 93 ve AstraZeneca aşısının ise yüzde 78 etkinlik gösterdiği bildirildi.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), 1 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada aşıların yüksek risk gruplarında semptomatik Covid-19 enfeksiyonuna karşı etkili olduğu belirtildi.
Tek doz yüzde 60 etkili
Araştırmada, bir doz Pfizer - BioNTech veya AstraZeneca Covid-19 aşısının virüse karşı yüzde 60 etkili olduğu belirtilirken, 16 ila 64 yaş arasındaki kişilerde ikinci dozun ardından koruma oranının Pfizer-BioNTech için yüzde 93'e ve AstraZeneca için yüzde 78'e yükseldiği aktarıldı.
64 yaşın üzerindeki kişiler için yapılan çalışmada ise Pfizer - BioNTech’in ikinci dozdan sonra yüzde 87, AstraZeneca’nın ise yüzde 76 etkili olduğunun altı çizildi.