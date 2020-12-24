COVID-19 aşılarının dağıtımı Avrupa'da başladı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 aşısının Avrupa Birliği içinde dağıtımına başlandığını açıkladı.
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COVID-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) içinde dağıtımının başladığını duyuran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının kısa süre içinde uygulanmaya hazır olacağını söyledi.
Aşıların tüm AB ülkelerine aynı anda gönderilmesinden son derece mutlu olduğunu ifade eden von der Leyen, "Avrupalılar önümüzdeki günlerde aşılanabilecekler. Salgını birlikte yeneceğiz" dedi.