COVID-19 aşısı mülkiyet haklarından feragat edilecek mi?

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi konusunda uluslararası bir anlaşmanın sağlanmasına yaklaşıldığını söyledi.

120 ülkeden bakanların katılacağı gelecek hafta yapılacak toplantı öncesinde açıklama yapan WTO Başkanı, toplantıya kadar ülkelerin balıkçılık sektörlerine sağladıkları teşvik ve destekler konusunda da bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti. Okonjo-Iweala, "Bir ya da iki konuda somut ilerleme kaydedebilirsek iyi olacak... Buna oldukça yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Toplantı öncesi atmosfer 'hareketli'

Ticaret kaynakları toplantıya birkaç gün kalmasına rağmen tarım, balıkçılık destekleri ve fikri mülkiyet olmak üzere üç ana müzakere konusunda bakanların onay verebileceği bir mutabakat metni oluşturulamadığını belirttiler.

Okonjo-Iweala ise müzakerecilerin görüş ayrılıklarını aşabilmek için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekerek toplantı öncesindeki atmosferi "hareketli" olarak nitelendirdi.

Geçmişte Nijerya'da bakanlık yapmış ve GAVI aşı birliği kurulunun başkanlığını üstlenmiş olan Okonjo-Iweala'nın göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yıldan uzun sürede öncelik verdiği konulardan biri koronavirüs aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat anlaşması olmuştu.

Ticaret kaynakları, fikri mülkiyetten feragat anlaşmasının kapsamı konusunda mutabakat sağlanamadığını ve anlaşmada kullanılan ifadelerin bazılarına Çin'in karşı çıktığını belirtirken, Okonjo-Iweala konu ile ilgili müzakereler hakkında "Uğraştığımız bazı zorluk çıkaran alanlar var ancak müzakereler sürüyor" dedi. Detay vermekten kaçınan Okonjo-Iweala, "Bu işi halletmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum dedi.

Rusya, müzakerelere katılmayı reddetti

WTO'nun iki yılda bir gerçekleşen toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle iki kere ertelenmişti. Yaklaşık 5 yıllık bir aradan sonra gerçekleşecek olan toplantının perde arkasında ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ortaya çıkan gerilim bulunuyor.

Batılı ülkelerden bazıları Rusya ile doğrudan müzakerelerde bulunmayı reddetmişti, ancak Okonjo-Iweala farklı katılım modelleriyle müzakerelerin devam edebileceğini belirtti.

Okonjo-Iweala, "Rusya-Ukrayna gerginliği ve krizinin etkisini küçümseyemeyiz. İşe yarayan yöntemler bulduk ve bu yaklaşımları MC12 (toplantısında) uygulayacağız" dedi.