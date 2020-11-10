"COVID-19 aşısı piyasa rayiçinin altında olacak"

10 Kasım 2020

Bir çevrimiçi etkinlikte konuşan BioNTech stratejilerden sorumlu üst yöneticisi Ryan Richardson, şirketin hedefinin COVID-19 aşısına dünyanın her yanında geniş bir erişim sağlamak olduğunu açıkladı ve fiyatların bölge ve ülke bazlı değişiklikler göstereceğini söyledi.

Pfizer ve BioNTech ortaklığında üzerinde çalışılan aşının üçüncü faz çalışmalarında yüzde 90'ın üzerinde bir oranla etkili olduğu açıklanmıştı.