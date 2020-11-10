COVID-19 aşısında dondurucu sorunu: -70 derecelik soğuk zincir gerekiyor

10 Kasım 2020

Tropikal sıcaklar, uzak adalarda yaşayan topluluklar ve ultra soğuk dondurucuların eksikliği dolayısıyla birçok Asya ülkesi ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in deneysel aşısının COVID-19 krizini yakın bir zamanda çözeceğine inanmıyor.

Pfizer Inc. şirketinin Alman ortağı BioNTech SE ile geliştirmekte olduğu deneysel aşının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğuyla ilgili pazartesi günü yaptığı açıklama tüm dünyayı sevindirmişti.

Fakat sağlık uzmanları onaylanacak aşının genetik maddesinin eksi 70 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerektiği için aşının sihirli bir değnek olmadığı konusuna dikkat çekti.

Bu gereklilik Afrika ve Latin Amerika'daki bazı yerler gibi Asya'daki ülkeler için de göz korkutucu bir durum. Bu bölgelerde aşırı sıcakların kötü altyapıyla birleşmesi aşının kırsal alanlara ve adalara dağıtımı sırasında "soğuk zincirinin" sorunsuz bir şekilde yürütülmesini zorlaştıracak.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre pandeminin sonlandırılması için insanların yaklaşık yüzde 70'inin aşılanmasının zorunlu olması ve Asya'nın tek başına 4.6 milyardan fazla kişiye yani küresel nüfusun beşte üçüne ev sahipliği yapması dolayısıyla bu durum dünyadaki herkes için bir sorun oluşturuyor.

Bazı Asya ülkeleri aşıyı stoklamak yerine koronavirüsü kontrol altına almayı öncelik olarak görürken, bazıları ise Pfizer'in kullandığı ve ultra soğukta saklamayı zorunlu kılan mesajcı RNA teknolojisine alternatif arıyor.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, "-70 derecelik soğuk zincir gerekliliği yüksek bir gereklilik. Bizim böyle bir tesisimiz yok." dedi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ise Reuters'a yaptığı açıklamada aşının nakliyesi, saklanması ve sürekli ısı takibi için detaylı lojistik plan ve araçlar geliştirdiğini ifade etmişti.

Fakat Güney Kore ve Japonya gibi varlıklı ülkeler bile beklentileri karşılamakta zorlanıyorlar.

Tokyo'daki St. Luke’s International Hospital salgın kontrol müdürü Fumie Sakamoto, "Aşıların saklanması bizim için çok zorlu bir iş olacak. Hükümetimizin soğuk zincirini sağlamak için ne kadar iyi hazırlandığından emin değilim. Japonya'daki hastanelerde genellikle ultra soğuk dondurucular bulunmuyor." dedi.

Japonya, Pfizer/BioNTech aşısı için tedarik anlaşması yaptığını açıklayan Asya Pasifik bölgesindeki üç ülkeden biri. Japonya, 120 milyon doz aşı için anlaşma imzalamıştı.

Japonya'da tıbbi dondurucu tedariği yapan PHC Corp şirketi ise bu yıl talebin yüzde 150 arttığını ve bunu karşılamak için üretimi artırdıklarını açıkladı.

Güney Kore'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nda (KDCA) görevli Kwon Jun-wook ise öncelikle diğer ülkelerde aşılamanın ne kadar ilerlediğini görmeyi istediklerini belirterek, sonrasında tedarik zincirlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceklerini ifade etti.

Güney Kore yakın zamanda ilaçları soğukta muhafaza etme konusunda sorunlar yaşadığı için yaklaşık 5 milyon doz grip aşısını çöpe atmak zorunda kalmıştı. Ülkede uygun sıcaklıkta saklanmayan grip aşısını yaptırdıktan sonra geçen ay en az 59 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Reuters