COVID-19 aşısında önemli gelişme: Moderna, onay için başvuru yapacak

ABD'li ilaç şirketi Moderna, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının onayı için ABD'de başvuru yapacağını açıkladı.

Şirket, geliştirilen koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz." dedi.

Moderna, yaklaşık 2 hafta önce, COVID-19'a karşı geliştirilen aşı adayı MRNA-1273'ün Faz 3 klinik test sonuçlarının aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu açıklamıştı. Şirket, aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standard buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre ile koruduğunu da bildirmişti.