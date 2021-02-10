'COVID-19 aşısının her yıl tekrarlanması gerekebilir'

Koronavirüsü aşısı üreten firmalardan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl boyunca koronavirüs aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi.



Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Gorsky, virüsün yayılmaya devam ettikçe mutasyona uğramaya da devam edeceği uyarısında bulundu. Gorsky, ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyonun antikorları savuşturma yeteneği üzerinde etkisi olabilir ya da sadece tedavilere değil aşılara da farklı yanıtlar geliştirebilir’’ diye konuştu.