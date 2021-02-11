“COVID-19 Çin'in ilk vakasından önce de dolaşımdaydı”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, virüsün tespit tarihinden daha erken bir tarihte yayılmaya başladığını açıkladılar. Çinli yetkililer son birkaç ay içinde bu hastaların yaklaşık üçte ikisine antikor testleri yapıldığını ve virüsün herhangi bir enfeksiyon izine rastlanmadığını belirtirken, araştırmacılar herhangi bir antikorun gecikme sırasında tespit edilemeyen seviyelere düşmüş olabileceğini ifade ediyor.

DSÖ araştırması, 2,3 milyondan fazla insanı öldüren COVID-19'un Ekim 2019'a kadar Çin'de zaten yayılıyor olduğuna işaret ederken, Çin tespit edilen ilk hastanın 8 Aralık 2019'da semptom geliştirdiğini açıklamıştı.

Dört haftalık Çin ziyaretini tamamlayan DSÖ ekibini yöneten gıda güvenliği bilimcisi Peter Ben Embarek, "Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi. Embarek, bulguları açıkladığı toplantıda virüsün Vuhan'dan çıkıp çıkmadığına dair bulgu olmadığını, virüsün Çin'e "soğuk zincir" üzerinden ithal gıdalarla girmiş olabileceğinin de mümkün olduğunu söylemişti.