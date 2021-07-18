COVID-19 gripten daha yavaş mutasyona uğruyor

Rusya TASS ajansının haberine göre, COVID-19 mutasyonlarını durdurmak kesinlikle imkansız.

Delta varyantının etkili olduğu ülkede bilim insanları, SARS-CoV-2 genomlarını deşifre etti, yeni varyantların yayılmasını izledi.

DNKOM Genel Müdürü Andrei Isaev, "Neyse ki COVID-19 gripten çok daha yavaş mutasyona uğruyor. Ve buna bağlı pandemiler ülkemizde her yıl ilan ediliyor ve birçok kişiye grip aşısı yapılıyor. Ancak bu yıl grip virüsünün gündemden düşmesine rağmen Federal Servis, 60 milyon Rus'a grip aşısı yaptırmayı planlıyor" diye konuştu.

Değer virüs türlerinin aksine oldukça yavaş mutasyon geçiriyor

Isaev, COVID-19 mutasyonunu durdurma olasılıklarından bahsetmenin bilimsellikten uzaklaşma olacağını bilirterek "Bu yüzden her zaman mutasyona uğrayacak. Ancak diğer virüs türlerinin aksine mutasyonlar oldukça yavaş meydana geliyor. Evet, sürekli olarak yeni suşlar ortaya çıkıyor. Yine de aslında bir buçuk yıldan fazla bir süredir, COVID-19 reseptör bağlama alanında (RBD alanı) üç arginin değişti, bence buna hızlı demek saçma." dedi.