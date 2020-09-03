"COVID-19 krizinden çıkış kolay olmayacak"

03 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası ekonomisti ve Belçika Ulusal Bankası Başkanı Pierre Wunsch, devam eden COVID-19 krizinin etkilerinin silmenin kolay olmayacağını, ancak bir termin süresi olmaması sebebiyle çalışmalar için yeterli zaman olduğunu ekledi.

Wunsch ayrıca, sürdürülebilir olmayacağı muhtemel olan kamu açıklarını olacağına işaret etti.

ECB üyelerinden Francois Villeroy geçtiğimiz günlerde ekonominin beklentiler doğrultusunda iyileştiğini söylerken, bir diğer üye olan İsabel Schnabel ECB'nin kriz politikalarını doğru bulduğunu belirtmişti.