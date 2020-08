COVID-19 önlemleri tekrar sıkılaşıyor

20 Ağustos 2020

HİLAL SARI

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 22 milyona yakın insana virüs bulaşırken, 770 binden fazla insan da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümetler, virüsün daha bulaşıcı hale gelmesinden endişe edilen sonbahar ve kışa doğru yaklaşırken önlemleri sıkılaştırmaya başladı. Mart-nisan döneminde ciddi bir ekonomik bedel uğruna uygulanan tam tecrit önlemleri bile Lübnan gibi bazı ülkelerde tekrar uygulanıyor.

İrlanda'da 70 yaş üstü evde

Cumartesi itibariyle 200 yeni vaka açıklanan İrlanda’da 70 yaşının üstündeki bireylerin 13 Eylül’e kadar dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Vaka sayısı Türkiye ile karşılaştırıldığında düşük görünse de İrlanda’nın vaka artış oranının Avrupa genelinde dördüncü sırada yer aldığı belirtiliyor. Hükümetin önceki gün açıkladığı yeni önlemler içinde açık hava etkinliklerinin sadece 15 kişiyle sınırlandırılması, tüm şirketlerin çalışanlarına mümkün olan noktada uzaktan çalışmasına izin vermesi, evlere altıdan fazla misafir çağırılmasının yasak olması, tüm restoran, kafe ve barların 23:30’da kapanması bulunuyor.

İlkokulda grup çalışması yok

İskoçya’da ilkokullar yeniden açılırken, öğrenciler sosyal temas olmaması için artık kendi malzeme kitlerini kullanıyor ve modern eğitim sisteminin ana unsurlarından grup çalışması şimdilik rafa kaldırılmış durumda.

Almanya stadyumları açmayacak

Şimdiye kadar 220 bin vaka tespit edilen ve 30 bin kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa’da 1 Eylül’den itibaren iş yerlerlerinde de maske zorunlu hale getiriliyor. Ortalama yeni vakaları temmuzdaki 500 düzeyinden Ağustos’ta 900 düzeylerine çıkan Almanya’da Başbakan Angela Merkel, kısıtlamaları gevşetmeyeceklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı futbol stadyumlarının 31 Ekim’den önce kesinlikle açılmamasına karar verdi. Gelişmiş ekonomiler arasında can kaybı en yüksek olan İngiltere’de ise kitlesel COVID-19 testi yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Kitlesel test, nüfusun genelinin test edilmesi, insanların düzenli aralıklarla test yaptırabilmesi, bazılarımıza özgürlüğünü geri verebilir ve şu anda hükümetin üzerinde çalıştığı büyük bir proje bu” diyor.

Antwerp'te sokağa çıkma yasakları

Brüksel dün tüm kamusal alanlarda maskeyi zorunlu hale getirdi. Belçika’da vakaların neredeyse yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Antwerp kentinde temmuz ayında geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandı. Alışverişe tek başınıza gitmek zorundasınız ve yarım saatten fazla markette kalmanız yasak. Her yerde maske takmak zorunlu.

Finlandiya'dan yeni seyahat kısıtlamaları

Finlandiya dün yaptığı açıklamada aralarında Yunanistan, Malta, Almanya ve Japonya’nın da olduğu bazı ülkelerden dönüşte iki hafta karantina uygulanacağını duyurdu.

Avustralya'da misafir de tadilatçı da yasak

Avustralya’da Victoria eyaletinde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve hükümet karantina ihlallerini önlemek için daha fazla askeri birlik görevlendirmeyi planlıyor. Evden maskesiz çıkmak yasak, misafir kabul etmek veya misafirliğe gitmek yasak. Sadece birine bakmakla yükümlüyseniz başka bir eve gidebiliyorsunuz. Evlere temizlikçi, badanacı, tadilatçı çağırmak yasak. Lübnan’da İçişleri Bakanlığı ülke genelinde şirketlerin iki haftalığına kapanmasına karar verdi ve cuma gününden itibaren geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Japonya’da şirketler geleneksel ofisi sorguluyor



Japonya’da yapılan bir anket Japon şirketlerin üçte birinin geleneksel ofis fikrini sorguladığını ortaya koyuyor. Reuters’ın yaptığı ankete göre şirketlerin yüzde 65’i çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sağlayacak. Katılımcı şirketlerin yüzde 62’si ağustos ayının başında ofis kullanımını yüzde 10 ila 20 düşürürken, dörtte biri ofis kullanımını yüzde 30 ila 50 azalttı. Yüzde 9 ise aynı dönemde ofis kullanımını yüzde 50’nin üzerinde azalttı.



Virüs daha bulaşıcı hale geliyor



Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde giderek daha fazla tespit edilen bir virüs mutasyonu COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül hale geldiğine işaret ediyor. National University of Singapore kıdemli danışmanı ve ABD merkezli Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Cemiyeti’nin yeni başkanı Paul Tambyah "D614G" adı verilen bu mutasyonun Singapur’da da bulunduğunu belirtiyor. Reuters’a konuşan Tambyah bunun potansiyel aşıların etkinliğini muhtemelen etkilemeyeceğini belirterek "Belki de daha bulaşıcı ama daha az ölümcül bir virüs daha iyi olabilir. Virüsün amacı daha fazla insanı öldürmek değil daha fazla insana bulaşmaktır, çünkü gıda ve barınma için virüsün de bir yere ihtiyacı var” diyor.

Araştırma: Kadın liderler pandemiyi daha iyi yönetti



Liverpool ve Reading Üniversiteleri tarafından yapılan ve 194 ülkenin değerlendirildiği bir araştırma, kadın liderlerin COVID-19 pandemisini daha iyi yönetebildiğini ortaya koydu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise araştırmanın öne çıkan isimleri. Araştırma sonuçlarında GSYH’ler ve nüfuslar da hesaplara katılmış ve kadın lider olan ülkelerde karantinaya daha erken girildiği için daha kısa sürede karantinadan çıkıldığı, daha az ölüm olduğu ve muhtemel can kayıplarının önlendiği belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Liverpool Üniversitesi Kalkınma Ekonomisti Supriya Garikipati “Sonuçlarımız kadın liderlerin muhtemel can kayıpları karşısında çok daha hızlı ve kararlı tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Neredeyse tüm vakalarda kadın liderler tecrite daha erken girdi. Bunun uzun vadeli ekonomik sonuçları olsa da, bu kararlar can kayıplarının çok daha düşük olmasını sağladı” diyor.