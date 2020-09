COVID-19 vaka sayısı 3 günde 1 milyon arttı, izolasyon geri geliyor

21 Eylül 2020

HİLAL SARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin de belirttiği gibi henüz etkin bir tedavi ve aşının bulunmadığı COVID-19 pandemisi yeni başlıyor. Şubat ayında Çin’den hızla Avrupa’ya ve ABD’ye sıçrayan küresel sağlık krizinde eylül ayının ortası itibariyle yeni vaka sayılarında birçok ülke, eylül ayı içinde pandemi başından bu yana en yüksek sayıları kaydetmeye başladı.

Hindistan, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa vakaların en hızlı arttığı beş ülke. Hindistan DSÖ verilerine göre 20 Eylül itibariyle son 24 saatte 92 bin 605 yeni vaka tespit etti. Ülkede her gün binin üzerinde insan COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. 330 milyon nüfuslu ABD’de ise temmuz ayındaki günlük 75 bin vaka hayli düşmüş olsa da, 20 Eylül itibariyle son 24 saatte 50 bine yakın yeni vaka tespit edildi ve ülke en fazla yeni vaka görülen ikinci ülke olmaya devam ediyor.

İspanya ve Fransa’da rekor sayıda vaka artışı

1 Nisan 2020 tarihinde 9.222 yeni vaka sayısı ile pandeminin zirvesi görülen İspanya’da 19 Eylül’de 14 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Fransa’da da hafta sonu tek bir günde 13 bin 500’e yakın yeni vaka ile pandeminin başından bu yana en hızlı artış görüldü. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleri de pandeminin hızla yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Brezilya’da her gün 850’den fazla insan COVID-19 nedeniyle ölüyor. Yüksek can kaybıyla öne çıkan bir diğer Latin Amerika ülkesi ise Meksika. Şimdiye kadar 73 bine yakın can kaybı yaşanan ülkede dün son 24 saat itibariyle 624 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Aday aşıya ilk resmi onayı veren Rusya’da da vakalardaki artış sürüyor. Rusya’da dün itibariyle son 24 saatte 6 bin 65 yeni vaka açıklandı. Temmuz ayından bu yana 6 binin üzerinde vaka açıklanmayan ülkede son haftada ikinci kez 6 binin üstünde vaka açıklanmış oldu.

Cezalar artırılıyor, karantinalar geri geliyor

Vaka artışları hızlanınca, ülkeler ve yerel yönetimler tedbirleri tekrar sıkılaştırmaya başladı. Suudi Arabistan’da karantinayı ihlal etmek 53 bin 300 dolar para cezası veya iki yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor. İngiltere’de COVID-19 pozitif çıkan kişilerin karantina kurallarını ihlal ettiğinde ödeyeceği cezanın üst sınırı 10 bin sterline yükseltildi. Güney Kore’de 8 bin dolara varan para cezası ve bir yıla varan hapis cezası uygulanıyor. İspanya’da maskesiz yakalanan vatandaşlar anında 100 Euro ceza ödemek zorunda. Cep telefonu bilgileriyle vakaların hükümet tarafından izlendiği ülkelerden biri olan Tayvan’da bir kişi karantinayı ihlal etmesi nedeniyle 33 bin dolar ceza ödedi. Vakaların en hızlı arttığı 10’uncu ülke olan İsrail’de üç hafta boyunca ülke genelinde iş ve zaruri alışveriş dışında evlerden çıkılmasına izin verilmeyen karantina uygulanmaya başlandı.

2021 yazına kadar evden çalışma



Google, Uber ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği 2021 yazına kadar evden çalışma planı, artık General Motors gibi sanayi devleri ve Deutsche Bank (ABD birimi) gibi finans kuruluşlarının da tercih ettiği önlemler arasında. Microsoft, Amazon, Apple, Saleforce yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya izin verecek diğer teknoloji şirketleri. Slack, Twitter, Square ve Shopify bazı çalışanlarına sonsuza dek uzaktan çalışma imkanı sağladı. Mastercard ise seçimi çalışanlarına bırakıyor ve kendilerini güvende hissedene kadar uzaktan çalışmaya izin veriyor. Japon elektronik üreticisi Hitachi de çalışanlarının yüzde 70’ine kalıcı olarak uzaktan çalışma imkanı verdi. Haber ajansı Reuters'da da 2021’e kadar evden çalışılıyor.

Okul zili virüse rağmen çalıyor



Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede bazı öğrenciler için yüz yüze eğitim pandemi hız kesmemesine rağmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün itibariyle okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin sıkı tedbirlerle başlayacağını duyurdu. İlerleyen dönemlerde diğer sınıflar için de değerlendirmeler yapılacak ve yüz yüze eğitim tarihleri netleşecek.