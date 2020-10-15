COVID-19 vakası: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Liderler Zirvesinden ayrıldı

15 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinden ayrıldığını ve karantinaya gireceğini açıkladı.

Von der Leyen Twitter'da yaptığı açıklamada kendisinin koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Von der Leyen "Merkez ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim test sonucun negatif çıktı. Ancak önlem olarak, AB Konseyi'nden derhal kendi kendimi izole etmek için ayrılıyorum." dedi.

Kaynak: Reuters