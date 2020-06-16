COVID-19'a karşı etkili bir ilaç tespit edildi

16 Haziran 2020

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın COVID-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, COVID-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren COVID-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

Öte yandan, BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.