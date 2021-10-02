COVID-19'a karşı etkili olduğu açıklanan ilacın fiyatı belli oldu

ABD’li ilaç şirketi Merck, COVID-19'a karşı geliştirdikleri hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, COVID-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD ve dünyada kullanım izinleri için başvuru yapılan ilaç için şimdiden 1.7 milyon sipariş verildiği, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyatın ise 700 dolar (yaklaşık 6 bin 200 lira) olduğu açıklandı.

Merck, geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere COVID-19'un bilinen tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü açıkladı. (AA-Reuters)