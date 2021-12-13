COVID-19'da 18 bin 796 vaka, 171 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgının ortaya çıktığı zamandaki kadar korkunç olmadığını, aşının etkisinin sosyal hayatı devam ettirdiğini ve çoğu kişinin aşı nedeniyle hastalığı hafif atlattığını belirtti.



Bakan Koca, vatandaşlara eksik aşıların tamamlanmasını tavsiye etti.

Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın"