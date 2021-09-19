COVID-19'da 26 bin 398 vaka, 213 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 veri sayısını ve aşı verilerini açıkladı. Buna göre COVID-19 ölüm sayısı 213 olarak açıklandı. 26 bin 398 kişinini daha COVID-19 testi pozitif çıktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının son bir haftadaki şekilde devam etmesi halinde yüksek sayıda can kaybının önüne geçemeyeceklerini belirterek, "Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor. " dedi.



İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor. pic.twitter.com/GmDk8mz621 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2021