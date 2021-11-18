COVID-19'da vaka sayısı düşerken ölüm sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'a karşı birlik çağrısı yaptı.



Saglık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından salgınla mücadele için zamanı gelen aşıların hemen yaptırılması çağrısında bulundu. Koca, aşı kararsızlarına karşı medyadan destek istedi.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."