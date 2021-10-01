COVID-19'u yüzde 50 önleyen ilaç Molnupiravir umut verdi

ABD'de sürdürülen çalışmalarda, COVID-19 hastalarında hastaneye yatışı yarı yarıya önleyen tablet şiklindeki Molnupiravir,

ABD'de cuma günü yayınlanan bir arıştırma heyecan yarattı.

Amerika'da Merck & Co. ve Miami'deki Ridgeback Biotherapy şirketleri tarafından geliştirilen antiviral ilaç, COVID-19 teşhisi konulduktan sonraki beş gün içinde 385 kişiye verildi. Testi pozitif çıkan 377 gönüllüye ise plasebo verildi.

Günde iki kez dört hap

Tüm katılımcıların hastalıkla birlikte az bir risk faktörü vardı. 60 yaşın üzerindeki hastalarda diyabet, obezite veya kalp hastalıkları vardı.

Aslen Atlanta'daki Emory Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan Molnupiravir, beş gün boyunca, günde iki kez alınan dört hap olarak verildi.

Molnupiravir alan katılımcıların %28'i veya %7.3'ü bir ay süren deneme sırasında hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubunda ise 53 kişi – veya ylüzde 14 – hastaneye kaldırıldı ve bunlardan 8'i öldü.

Çalışmaya 750 katılımcının daha katılması gerekiyordu, ancak bağımsız bir izleme kurulu, ilacın etkili olduğuna karar verdi ve herhangi birine plasebo vermeye devam etmenin etik olmayacağına karar verdi.

COVID-19'un varyantlarına karşı etkili

Çalışmada molnupiravir COVID-19'un Gama, Delta, Mu varyantlarına karşı da oldukça etkili oldu. Çalışmada Plasebo grubunun yüzde 14’ü hastanelik olurken, Molnupiravir grubunda bu oran yüzde 7.3 olmarak gerçekleşti.

Faz 3 ara sonuçlarına göre Molnupiravir, hafif-orta şiddette COVID-19 hastalarında hastaneye yatış ve ölümü yüzde 50 civarında önlüyor.

Çalışmayı izleyen bağımsız izleme komitesi olumlu sonuçlar nedeniyle, FDA ile istişare ederek çalışmayı tamamladı. En kısa zamanda FDA ve diğer ülkelerdeki kurumlara acil kullanım onayı için başvurulacak.