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COVID-19’un 'hibrit varyant'ı tespit edildi

Vietnam'da COVID-19'un İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit varyantı tespit edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Vietnam Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Ülke basınından "Vnexpress" gazetesinin haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkedeki bazı COVID-19 hastalarında COVID-19'un genetik dizilimi İngiltere ve Hindistan türlerinin ikisini birden barındıran yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı.

Hibrit türün özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını ve COVID-19’un diğer türlerine göre kendini daha hızlı çoğaltabildiğini kaydeden Bakan Long, virüsün genetik yapısını ve adını bilahare açıklayacaklarını belirtti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Vietnam'da bugüne kadar 6 bin 713 COVID-19 vaka görüldü ve 43 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.