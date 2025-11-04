Covid ürünlerine talep zayıfladı: Pfizer'ın kârı geriledi

ABD'li ilaç devi Pfizer, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde net kârının azaldığını açıkladı. Şirket, Covid-19 aşısı Comirnaty ve antiviral ilaç Paxlovid'e yönelik talepteki düşüşün gelirleri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Pfizer'ın net kârı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 4,47 milyar dolardan 3,54 milyar dolara gerilerken, hisse başına kâr 78 centten 62 cente düştü.

Düzeltilmiş kâr beklentilerin üzerinde geldi

Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 87 cent olarak açıklandı. Bu rakam, FactSet verilerine göre 63 cent olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Pfizer'ın çeyrek dönem satışları da geçen yılın aynı dönemindeki 17,7 milyar dolardan 16,65 milyar dolara indi. Buna rağmen satışlar, Wall Street'in 16,5 milyar dolarlık tahmininin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Comirnaty ve Paxlovid satışları düşüşte

Şirket, Covid-19 vaka sayılarındaki azalma nedeniyle Paxlovid'e olan talebin gerilediğini, ayrıca aşı önerilerinin daralmasının Comirnaty için uygun nüfusu sınırladığını ifade etti.

Yıl sonu kâr tahmini yukarı revize edildi

Pfizer, yıl sonu için düzeltilmiş hisse başı kâr beklentisini 2,90–3,10 dolar aralığından 3,00–3,15 dolar aralığına yükseltti. Şirket, yıllık gelir tahminini ise 61–64 milyar dolar bandında sabit tuttu.

Analist tahminlerine göre Pfizer'ın 2025 yılı toplam gelirinin 62,82 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başı kârının ise 3,04 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.