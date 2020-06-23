COVID’e karşı KDV silahı

23 Haziran 2020

Hilal SARI

Almanya merkezli bağımsız denetim şirketi KPMG, 19 Haziran tarihli ‘Koronavirüs (COVID-19) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Vergi Gelişmeleri’ başlıklı raporunda birçok ülkenin son 70 yılın en derin ekonomik krizini hafifletmek için aralarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) düşürmek veya KDV ödemelerini ötelemek gibi önlemler aldığına dikkat çekildi.

Raporda 10 Mart’tan 18 Haziran’a kadar hangi ülkenin nasıl bir vergi düzenlemesi yaptığı, hangi muafiyetleri getirdiği, hangi değişiklikleri gerçekleştirdiği detaylarıyla yer aldı.

Şirketlerin KDV ödemelerini ötelemek, KDV iadelerini öne çekmek ve KDV'leri düşürmek birçok ülkenin krizdeki hane halkı ve işletmeleri desteklemek için kullandığı yöntemler oldu.

Avusturya gibi bazı ülkeler özellikle medikal ekipmanların tedarik zincirindeki alımlar için KDV’yi sıfıra indirirken, COVID-19’un en sert vurduğu yeme-içme sektöründe Almanya ve Bulgaristan’ın ardından İngiltere, Yunanistan ve Avusturya da sektörün KDV’lerini düşürmeyi planlıyor.

İngiltere de kervana katılacak

KPMG raporuna göre Avusturya restoranlar için yüzde 20 olan KDV’yi geçici olarak 2020 sonuna kadar yüzde 10’a düşürmeyi planlayan bir yasayı görüşüyor. Vergi destek paketi kapsamında en önemli önlemlerden biri de restoranlardaki alkoksüz içeceklerin KDV’lerinin de düşürülecek olması.

Almanya, mayıs ayında restoranlarda müşterilerin ödediği satış vergisini yüzde 19’dan yüzde 7 düşürdü. 1 Temmuz’dan yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere tüm ürünlerdeki KDV de geçici olarak yüzde 19’dan yüzde 16’ya düşürüldü. İngiltere’nin de Almanya’yı takip ederek bazı ürün ve hizmetlerde vergileri düşürmesi bekleniyor.

Yunanistan geçen haftalarda yaptığı açıklamada toplu taşımada KDV’yi yüzde 24’ten yüzde 13’e düşürürken, bu düşüşün 1 Haziran’dan 31 Ekim’e kadar geçerli olduğunu söyledi. Medikal ekipman, yüksek şekerli içecekler, yurtiçi ısınma ve elektrik ve basılı kitaplarda da KDV yüzde 13’ten yüzde 6’ya düşüyor. Tatil destinayonu olan adalarda planlanan yüzde 30’luk KDV indirimi ise 2021’e ötelendi.

Meksika %16'dan %10'a düşürecek

10 Haziran’da Meksika da KDV’yi düşürmeyi meclise sunan ülkeler kervanına katıldı. Yasa onaylanırsa, şu an yüzde 16 olan KDV oranı 2020’nin geri kalanı için yüzde 10’a düşürülecek. Yine aynı gün Filipinler de sağlık ekipmanı ithalatını KDV’den muaf hale getirdi. İtalya ise 21 Mayıs’ta bazı sağlık ekipmanları için ‘süper düşük KDV’ oranını yüzde 5 olarak açıklamıştı. Solunum cihazı, monitör sistemleri ilaç infüzyon pompaları ve koruyucu ekipmanlar bu düşük KDV’nin listesinde.

Endonezya kurumlar vergisini 2020 ve 2021 yılları için yüzde 25’ten yüzde 22’ye çıkarırken, ‘düşük riskli vergi mükellefi’ olarak belirlediği şirketlere yapacağı KDV iadelerini erkene çekti. Belçika’da da benzer bir program uygulanıyor.

Çekya’da hükümet konaklama, kültürel etkinlikler ve spor etkinlikleri giriş ücretlerindeki KDV’yi yüzde 15’ten yüzde 10’a indirmeyi öngören bir yasayı görüşüyor. Avrupa Birliği de Komisyon'un aldığı geçici kararla üçüncü ülkelerden ithal edilen medikal aygıt, koruyucu ekipmanlara uygulanan KDV’yi geçici olarak kaldırdı.

Fransa korucu ekipman ve kişisel hijyen ürünlerinin ithalatındaki yüzde 20’lik KDV’yi yüzde 5,5’e düşürdü. Bulgaristan’da da hükümet konaklama, restoran ve catering hizmetleri, bebek ve çocuk gıdaları, kitaplar (e-kitap dahil), bebek bezi ve benzer hijyen ürünleri için KDV’yi yüzde 20’den yüzde 9’a düşürdü.

Petrol düştü, KDV'yi üç katına çıkardı



Petrol gelirleri küresel petrol fiyatlarında yaşanan çalkantıyla azalan Suudi Arabistan ise KDV’yi yüzde 5’ten yüzde 15’e, üç katına çıkardı. Değişikliğin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.