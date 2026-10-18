Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."