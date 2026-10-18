Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Türkiye ve Türk milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, İlham Aliyev'e "gardaşım" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/0m0wwV2UE8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2026