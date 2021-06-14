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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi bir saat ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında NATO zirvesinde merakla beklenen görüşme bir saat ertelendi. Görüşme Türkiye saati ile 19.00'da gerçekleşecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşme bir saat geç başlayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralar Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. 

Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.

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