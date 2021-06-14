Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi bir saat ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşme bir saat geç başlayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralar Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.



Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.

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