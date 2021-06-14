Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında, NATO zirvesinde merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Saat 19.00'da başlayan görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmeden sonra iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmadı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO zirvesi kapsamında merakla beklenen görüşmesi saat 19.00'da başladı. İki liderin yüz yüze görüşmesi 45 dakika sürdü.
Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
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