Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta Trump ve Putin ile görüşebilirim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşebileceklerini kaydetti.

Liderleri İstanbul'da bir araya getirmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.