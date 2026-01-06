Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Günlük bin 375 lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç İstihdam Hamlesi – Güç Tanıtım Programı kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört temel sütun üzerinde güçlendirildiğini söyledi. Erdoğan, kurulan bu ekonomik yapının hem büyümeyi desteklediğini hem de 'küresel ve bölgesel şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini' belirtti.

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan ekonomik sistem inşa ettiklerini belirten Erdoğan, esnaftan çiftçiye, memurdan işçiye kadar herkesin geleceğe güvenle bakabildiği bir yapının hayata geçirildiğini ifade etti.

"Gençler iş beğenmiyor' söylemi gerçek dışı"

Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranında kayda değer bir düşüş yaşandığını söyleyen Erdoğan, bunun önemli bir kazanım olduğunu ancak kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Gençlere yönelik olumsuz genellemelere de tepki gösteren Erdoğan, “Gençler iş beğenmiyor” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve gençlere haksızlık olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, "ev genci" gibi 'incitici' tanımlamaların gençlerin potansiyelini görmezden gelmekle eşdeğer olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekide:

Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Şayet alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz, tevfike yani başarıya da Allah’ın izniyle erişirsiniz; yani rahmet, zahmetin neticesidir, meyvesidir, Allah’ın lütfu ve keremidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz; bu atasözümüzde işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir.

"Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli"

Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler; milletin emanetini devraldığımız günden beri bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik; diğer pek çok alanda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak teşhis ettik. Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik; üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hâle getirdik.

"Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük"

Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik; ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük, sistemi bir bütün olarak ele aldık ve kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dâhil eden uygulanma metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık.

Ülkenin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor; şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz; hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Çünkü bizim bu ülkeyle ilgili bir derdimiz, hayallerimiz ve büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, iş hayatında, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

"Gençlerimizin bilgisinden faydanmak istiyoruz"

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz; bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Birazdan detaylarını paylaşacağımız Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı da bunlardan biridir.

Kıymetli konuklar; beş temel destek alanını kapsayan Gençliğin Üretim Çağı Programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz; Güç Programı ile staj imkânlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerimize yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız.

Hayata geçirdiğimiz bu projeyle devletin genç istihdamındaki rolünü de yeniden tanımlıyor, yeniden şekillendiriyoruz. Güç Programımız kapsamında ilk adımı staj destekleri ile atıyoruz; staj destekleri ile gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz, İŞKUR bünyesindeki Staj Portalı ile evlatlarımız uygun staj imkânlarına erişebiliyor, işletmelerimiz de iş ilanlarını yayımlayabiliyor. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz; Ulusal Staj Programı’nı İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde, ondan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız; aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az %10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.

Projeye 27 milyar liralık bütçe

İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık; mevcut staj kapasitesine ilave olarak üç yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz; şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Kıymetli misafirler; Türkiye’nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından biri, her zaman ifade ettiğim gibi, eğitim altyapımızdır; ancak eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara almıştı. Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi; bu haksızlığa son verdik ve meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi hâline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir; bu gençlerimiz eskilerin deyişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Kendileri için geçmişte sıkça kullanılan “ara eleman” ifadesinin yerini bugün iş dünyasının “aranan eleman” tabiri almıştır; bu dönüşüm, mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından son derece mühimdir. Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dâhil edebilmemiz önem arz etmektedir; bu sayede genç istihdam oranını artırabilir, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla Güç Programı kapsamında “Geleceğim Meslekte” uygulamasını hayata geçiriyoruz; uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuz, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir iş birliği tesis ettik ve mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık.

"Gençler iş beğenmiyor" diyenlere tepki!

Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dâhil edeceğiz; her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek bir iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip, farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz; bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, üç yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hâle getireceğiz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek durumundayım: Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor; bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır ancak bu kazanımı kalıcı hâle getirmek zorundayız. Zaman zaman “gençler iş beğenmiyor” denildiğini görüyoruz; oysa bu tarz genellemelerin gençlerimize haksızlık ettiğini görüyoruz.

"Ev genci' incitici bir ifadedir"

Bunun da ötesinde “ev genci” gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz; bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak, gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor; işverenlerimize bu noktada kritik bir sorumluluk düşüyor. İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkânı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz; bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı’nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler.

"Bin 375 lira cep harçlığı vereceğiz"

Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dâhil etmiş olacağız.