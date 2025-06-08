Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.