Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"İş birliğini artırmak için adım atmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı, Somali’nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini belirtti.