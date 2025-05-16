Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ukrayna'da barışın oluşması için kritik bir dönemeçteyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da devam eden Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Görüşmeler İstanbul'da devam ediyor. Türkiye bu süreçte üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız.

* Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır.

* Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz.

* İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri

* Ukrayna'da silahların susması ve barış sürecinin oluşması için kritik bir dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabaların her birine katkı sağlıyoruz. Bir dayatmada bulunmaksızın tarafların adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli.

* Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli

* Ukrayna Rusya savaşında kapsamlı bir ateşkes öncelikli olmak üzere çözüme dönelik katkı sağlıyoruz. Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. İlk kez akan kanın durması için önemli bir fırsat penceresi aralandı. Görüşmeler İstanbul'da devam ediyor. Türkiye bu süreçte üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir.

* İstanbul'da dışişleri bakanımız öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır.

Gazze'de ateşkes

* Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz.

* Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz.

* (Suriye) AB tarafından sabık rejime getirilen yaptırımların ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz.

* Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var.