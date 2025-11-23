Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron G20 Zirvesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı adımların önem taşıdığını vurguladı. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının hayati önemde olduğunu belirten Erdoğan, kalıcı barış için “iki devletli çözümün” tek yol olduğunu ifade etti.

Adil ve kalıcı barış çağrısı

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek, çatışmanın "adil ve kalıcı bir barışla" sonlandırılması gerektiğini, bunun için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının şart olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarafları barış temelinde müzakere masasında buluşturmak için çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.