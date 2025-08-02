Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldıklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirme yaptı.
Yılmaz, Cumhurbaşkalığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin şunları aktardı:
"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali işbirliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."