Cumhuriyetçi Senatör Graham, Trump'ın dış politika önceliğini açıkladı

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, "Trump, esirlerin serbest bırakılması konusunda her zamankinden daha kararlı ve esir anlaşmasını da içeren ateşkesi destekliyor. Bu anlaşmanın gerçekleştiğini şimdi görmek istiyor" açıklamasında bulundu.

Gazze'de ateşkese ulaşılmasının ardından Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme süreci ve İran'la mücadele konularının kendileri için ana başlıklar olacağını da belirten Graham, "Hamas'a karşı en iyi sigorta poliçesi, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi değil, Filistin toplumunda reform yapılmasıdır. Bunu da sadece Arap ülkeleri yapabilir" şeklinde konuştu.