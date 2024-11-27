Cumhuriyetçi stratejistten çarpıcı itiraf! 'ABD seçimlerini Elon Musk'ın parası sayesinde kazandık'

Cumhuriyetçi Parti stratejisti ve eski Başkan Donald Trump’ın yakın çevresinden Steve Bannon, Elon Musk’ın sağladığı finansal desteğin Trump’ın ikinci başkanlık zaferinde kritik bir rol oynadığını belirtti. İlk Trump yönetiminde baş stratejist olarak görev yapan Bannon, Musk’ın seçim kampanyasına yaptığı katkıyı “tam zamanında gelen hayati bir destek” olarak nitelendirdi.

Bannon, Puck’a verdiği röportajda, “Musk, saha çalışmalarımız için 150 milyon dolarlık bir çek yazdı. Bu göz önünde olmayan, ancak çok etkili bir katkıydı ve Trump’ın zaferini getirdi” dedi.

Amerika PAC ve tartışmalı kampanya

Musk tarafından kurulan Amerika PAC, Associated Press’e göre, Trump’ın seçimini desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolar harcadı. Kampanya finansmanı belgelerine göre bu miktarın büyük bir kısmı doğrudan Musk’tan geldi. Amerika PAC, Nevada ve Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde reklam ve seçmen organizasyonlarına odaklandı.

Bununla birlikte, kampanya süreci tartışmalardan bağımsız değildi. Michigan’daki operasyonlara dair karanlık kampanya suçlamaları yapılırken, bir reklam Demokrat aday Kamala Harris’e yönelik cinsiyetçi ifadeler içerdiği gerekçesiyle eleştirildi. Ayrıca PAC, işletme giderlerinin ödenmemesi ve yanlış beyan iddialarıyla üç dava ile karşı karşıya kaldı.

Trump ve Musk ilişkisi güçleniyor

Seçim sonrası süreçte Musk, Trump’ın toplantılarına ve etkinliklerine katılarak ilişkilerini daha da güçlendirdi. SpaceX’in roket fırlatmalarında Trump ile birlikte görüntülenen Musk, yeni atamalara ve politik tartışmalara da dahil oldu.

Musk ve Trump’ın yakın çalışmaları, Cumhuriyetçilerin hükümet küçültme hedeflerini destekleyen yeni politikalarla dikkat çekiyor. Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin başını çektiği Hükümet Verimliliği Departmanı, federal harcamalarda kesinti yapılmasını ve bazı kurumların kaldırılmasını hedefliyor.

Steve Bannon, Musk’ın etkisini değerlendirirken, “Elon göz alıcı olmayan ama etkili işler yapıyor. Bu da Trump’ın ona duyduğu saygıyı artırıyor” dedi.