Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın partisi olan Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğunu korumasından sonra Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeleri gelecek iki yılda bölünmüş bir hükümetin olacağı anlamına geliyor.

Cumhuriyetçiler, elde ettikleri bu sandalye sayısı gelecek iki yılda Başkan Biden'ın yasama gündeminde hareket alanını kısıtlamak için yeterli olacak. Bu zafer, ayrıca Cumhuriyetçilere Biden'ın yönetimi ve ailesi hakkında siyasi olarak zarar verebilme potansiyeli olan soruşturmaları başlatma gücünü sağlayacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nin şu anki başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayabileceği dönemde hükümeti ve orduyu finanse etmek de dahil olmak üzere kritik konularda birlik sağlamakta zorlanabilir.

McCarthy, Twitter'da yaptığı açıklamada "Amerikalılar yeni bir yöne gitmek için hazır ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler bunu yerine getirmek için hazır" dedi.

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin baskın çıkma beklentilerini boşa çıkararak 13 Kasım'da Senato'da çoğunluğu sağlamışlar ve dikkatler Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimlerine çevrilmişti.