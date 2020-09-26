26 Eylül 2020

ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) COVID-19 aşı çalışmalarını politize ettiği için eleştirdi.

Trump'a yönelik eleştirilerinde FDA'nın aşı üzerinde "politik bir hamle" yaptığını Trump'ın açıkladığını hatırlatan Cuomo, "ABDliler politik bir FDA'ya güvenemezler, bunu kendin söylediğini hatırlamıyor musun? Sanırım bunca yalanı takip etmek kolay bir iş değil" dedi.

Demokratik Parti üyesi Cuomo ABD'nin en yüksek sayıda COVID-19 sebepli can kayıplarını yaşadığını belirterek, "Günlük can kaybı sayımız Çin, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'nın günlük kayıplarının toplamından daha yüksek" dedi.