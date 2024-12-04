Cyber Monday'de küresel harcama 50 milyar dolara dayandı

Tüketicilerin büyük indirimler için beklediği Şükran Günü ve Black Friday’i takip eden Cyber Monday'deki (Siber Pazartesi) küresel harcamalar dikkat çekti.

Yazılım şirketi Adobe'ye göre Siber Pazartesi'de dünya çapında 49,7 milyar dolar para harcandı.

Bu harcamanın 13,3 milyar doları ABD'de kayda geçerken, geçen yıla göre artış yüzde 7,3 oldu.

Salesforce ise ABD'deki harcama miktarını 12,8 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket küresel büyümenin yüzde 3, ABD'deki büyümenin yüzde 2 olduğunu kaydetti.