Cybertruck'ın 'suya girme' modunu test etti, tutuklandı

Teksas'ta bir sürücü, Cybertruck'ını "suya girme modu"nu test etmek için kasten göle sürdükten sonra tutuklandı.

Teksaslı bir Cybertruck sürücüsü aracını kasten göle sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Sürücü, araçta başka yolcular da varken aracın suya girme modunu test etmek istediğini, bunun için de göle girdiğini söyledi.

Cybertruck'ın suya girme modu

Tesla'nın kullanım kılavuzuna göre, bu özellik Cybertruck'ın nehirler veya derelerin içinden geçmesine olanak tanıyordu. Ancak, bu özellik lastiğin altından ölçüldüğünde yaklaşık 81,28 cm'lik bir su derinliğini kapsıyor.

Polisin açıklamasına göre, sürücü Cybertruck'ı göle sürdükten sonra araç su almaya başladı ve arızalandı. Sürücü ve yolcular aracı terk ederken, Cybertruck'ı kurtarma ekipleri gölden çıkardı.

Tutuklanan sürücü şimdi, hem göle izinsiz girmekten hem de güvenliği tehlikeye atmaktan suçlanıyor.