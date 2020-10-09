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Daewoo şirket müdürü Irak'ta intihar etti

Irak'taki Büyük Fav Liman Projesini yürüten Güney Koreli Daewoo şirketi müdürünün intihar ettiği açıklandı.

Daewoo şirket müdürü Irak'ta intihar etti
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Irak’ın Basra kentinde Güney Korelilere ait bir şirketin müdürünün intihar ettiği bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Basra’daki Büyük Fav Liman Projesini yürüten Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürünün intihar etmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güney Koreli yöneticinin intihar nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ortak projenin tamamlanması için ise çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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