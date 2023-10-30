Dağıstan'da İsrail'den gelen uçak 'basıldı', havalimanında arbede çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Dağıstan'daki Mahaçkale Havalimanı'nda protestocularla güvenlik güçleri arasındaki arbedeye ilişkin bilgi verildi.

Olaylar neticesinde 20 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, iki kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

60 kişi gözaltında

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da olayların tümüyle kontrol altına alındığı ve 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna suçlaması

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Dağıstan halkına yönelik protesto çağrılarının Ukrayna'dan yönetilen sosyal medya hesaplarından yapıldığını belirterek havalimanının 2-3 gün içinde tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Dün Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.