Dağlık Karabağ'da 26 Ermeni asker daha hayatını kaybetti
Dağlık Karabağ'da 26 Ermeni askerin daha hayatını kaybettiği, toplam kaybın ise 376'ya yükseldiği açıklandı.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda, 26 Ermeni askerin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Reuters'in bildirdiğine göre, Dağlık Karabağ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 376'ya yükseldiği ifade edildi.
27 Eylül'de Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında başlayan çatışmalar, yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü 1990'lardan beri en şiddetli çatışmaları oluşturuyor.
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