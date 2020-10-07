Dağlık Karabağ'da 40 Ermeni asker daha hayatını kaybetti
Azerbaycan güçleriyle çatışmanın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Ermeni askerlerin sayısının 280'e yükseldiği açıklandı.
Dağlık Karabağ'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda 40 Ermeni askerin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
27 Eylül'de Azerbaycan güçleriyle çatışmanın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Ermeni askerlerin sayısı ise 280'e yükseldi.
Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.
Bölge, etnik Ermeni ve Azeri güçleri arasında 25 yıldan uzun süredir yaşanan en ölümcül çatışmaya sahne oluyor.
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Kaynak: Reuters