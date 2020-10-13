Dağlık Karabağ'da ateşkes sallantıda

13 Ekim 2020

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini üç gün önce ilan edilen ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya bugün de devam etti.

Dağlık Karabağ'da iki hafta önce başlayan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Tarafların cumartesi günü mutabık kaldığı ateşkes ile Ermeni ve Azeri güçlerin esir ve hayatını kaybeden askerleri takas etmeleri amaçlanıyor.

Dağlık Karabağ'ın etnik Ermeni yönetimi çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana 542 ordu personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Askeri kayıplar hakkında bilgi vermeyen Azerbaycan iki haftada 42 sivilin hayatını kaybettiğini, 206 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Dağlık Karabağ uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınsa da Ermenistan'dan destek alan etnik Ermeni bir yönetim tarafından yönetiliyor.

Cumartesi günü taraflar Rusya'nın başkenti Moskovo'da bir araya gelmiş ve insani ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Goranboy, Terter ve Aghdam bölgelerine top ateşi açtığı ve "ateşkesin açıkça ihlal edildiği" bilgisi yer aldı.

Terter'de bulunan görgü tanıkları kentin top ateşine tutulduğunu doğruladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargiahly "Azerbaycan askeri birlikleri ateşkesi ihlal etmiyor." dedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan ise ateşkesi ihlal iddialarını reddetti.

Stepanyan Azerbaycan'ın geceleyin kısa bir ara hariç operasyonlarını sürdürdüğünü ve saldırılara "güney, kuzey, kuzey doğu ve doğusuna yönünde top ateşiyle destek verildiğini" ifade etti.

Bu iddia üçüncü kaynaklardan doğrulanamadı.

Çatışmalar Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hatlarına yakın bir yerde gerçekleştiği ve Türkiye ile Rusya'yı da içine çekebileceği için yakından izleniyor. Rusya'nın Ermenistan ile savunma anlaşması bulunurken Türkiye de Azerbaycan'ın yanında yer alıyor.

Türkiye henüz Fransa, Rusya ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı barış görüşmelerinde yer almazken Azerbaycan'ın "Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları" geri almasını destekliyor.

Kaynak: Reuters