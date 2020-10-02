Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor
Azerbaycan gece boyu süren çatışmalarda, Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladığını açıkladı. Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri personel sayısının ise 158'e ulaştığı açıklandı.
Dağlık Karabağ yönetimi Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda 54 askeri personelin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya'nın Interfax haber ajansının haberinde yer alan açıklamaya göre hayatını kaybeden askeri personel sayısı 158'e ulaştı. (Reuters)
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.
Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi. (AA)