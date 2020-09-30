Dağlık Karabağ'da taraflar görüşmeyi reddetti, çatışmalar gece boyu devam etti

30 Eylül 2020

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandıracak görüşmelere başlamayı reddetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu. Dağlık Karabağ'da Pazar günü başlayan ve onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından dün iki ülke de birbirini Karabağ dışındaki topraklarını hedefe almakla suçladı.

ABD ve Rusya'nın taraflara çatışmanın durdurulması için yaptıkları çağrıya rağmen, bu gelişmeler çatışmaların tırmanabileceğinin sinyalini verdi. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev dün görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı ise, "Uluslararası camia, Azerbaycan'ın saldırgan tutumunu ve Türkiye'nin eylemlerini kınayarak, Türkiye'nin bölgeden çekilmesini talep etmelidir." dedi. Pashinyan, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının çatışmaların şiddetini ve boyutunu arttıracağını öne sürerken, Aliyev ise Türkiye'nin kesinlikle çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi. Güvenlik Konseyi basına kapalı toplantı sonrasında, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinin temas hattında büyük çaplı askeri harekat olduğuna dair haberlerden kaygı duyduklarını ve "güç kullanımını şiddetle kınadıklarını" açıkladı. Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreterin derhal çatışmanın durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve gecikmeden makul görüşmelere dönülmesi yönünde taraflara yapmış olduğu çağrıya destek vermektedir" denildi. (Reuters)

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi. (AA)

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.