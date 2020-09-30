Dağlık Karabağ'daki çatışmalar dördüncü gününe girdi

30 Eylül 2020

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1994 yılından bu yana görülen en yoğun çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Sınır bölgesi boyunca saldırıların devam ettiği bildirildi.

Çatışmalar Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasındaki sınırın ötesine de yayıldı. Çatışmaların daha geniş bir alana yayılması Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş ihtimalini de gündeme getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan eski Sovyet güvenlik anlaşması kapsamında diğer ülkelerden yardım istemeyi şu anda düşünmediğini söyledi ancak bu ihtimali reddetmedi.

Reuters'in bildirdiğine göre, Rusya haber ajanslarında yer alan haberlere göre Pashinyan "Ermenistan kendi güvenliğini sağlayacaktır, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) desteği olsa da olmasa da." dedi.

Pashinyan, Putin ile Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahil olmasını görüşmediğini ifade etti.

Rusya geçmişte CSTO ve Avrasya Ekonomi Birliği'ni kullanarak eski Sovyet ülkelerine nüfuz etmek için kullandı.

Ermenistan'ın desteklediği Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan sınırları içinde bulunuyor ancak Ermenistan'ın destek verdiği Ermeni kökenli bir yönetim tarafından yönetiliyor. 1990 yılında çıkan savaşta Azerbaycan'dan ayrılan Karabağ'ı uluslararası anlamda tanıyan bir ülke bulunmuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında topyekün bir savaş çıkması bölgesel aktörler Türkiye ve Rusya'nın da savaşa dahil olmasına neden olabilir.

Azerbaycan savcılığı bugün 7 sivilin daha Dağlık Karabağ sınırında yer alan Terter kentine açılan top ateşi sonucu yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni birliklerinin Madagiz'i geri almak için saldırı düzenlediğini ama Azerbaycan güçlerinin taarruzu püskürttüğünü açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan ordusunun tüm gece sınır boyunca top ateşi yaptığını ve Stepanakert kentinde Azerbaycan'a ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın doğruluğu henüz teyit edilmedi.

Pazar günü başlayan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

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Kaynak: Reuters