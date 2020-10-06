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"Dağlık Karabağ'ın, teröristlerin Rusya'ya girebileceği alana dönme ihtimali var"

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ'ın teröristlerin Rus topraklarına girebileceği alan haline gelme ihtimali bulunuyor." denildi.

Dağlık Karabağ'ın, teröristlerin Rusya'ya girebileceği alana dönme ihtimali var
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Rusya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergei Naryshkin, Dağlık Karabağ'ın teröristlerin Rus topraklarına girebileceği alan haline gelme ihtimali bulunduğu konusunda uyardı.

Naryshkin, Interfax haber ajansında yer alan açıklamada ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konusunda müzakere masasına dönmesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Reuters

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