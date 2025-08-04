Dahi genç Zuckerberg'in 1 milyar dolarlık teklifini reddetti

Avustralyalı genç yapay zeka uzmanı Andrew Tulloch’un bünyesinde Facebook ve WhatsApp gibi devleri barından Meta’nın 1 milyar dolarlık teklifini reddettiği öne sürüldü.

Sydney Üniversitesi mezunu olan Andrew Tulloch, OpenAI’a katılmadan önce 10 yılı aşkın bir süre Facebook’un çatı şirketi Meta’da çalıştı.

Şubat aynında Tulloch, eski OpenAI teknoloji lideri Mira Murati ile birlikte yapay zekâ girişimi Thinking Machines Lab'i kurdu.

Şirketin şu anda değerlemesinin 12 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Önce satın almaya çalıştı, sonra...

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın haberine göre; Zuckerberg, bu yılın başlarında Thinking Machines Lab’i satın almak istedi fakat Murati bu teklifi reddetti.

Meta’nın CEO’sunun sonraki hamlesi ise Tulloch dahil şirketin üst düzey yeteneklerini ayartmaya çalışmak oldu.

İddiaya göre; Tulloch’a 6 yıllık süreç için 1 milyar dolarlık bir ücret paketi önerdi. Bonuslar ve hisse senedi performanslarıyla bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği öğrenildi.

Fakat Pert doğumlu ‘dahi’ teklifi reddetti.

Meta ise ‘Journal’a yaptığı açıklamada, 1 milyar dolarlık rakamın ‘yanlış’ ve ‘saçma’ olduğunu ifade etti.

Andrew Tulloch kimdir?

Andrew Tulloch ABD’ye 2012’de taşındı ve ‘mütemayiz mühendis’ konumuna yükseldiği Facebook’un AI şirketinde 12 yıl çalıştı.

Eski Facebook yöneticisi Mike Vernal, birlikte çalıştığı Tulloch için “Kesinlikle olağanüstü bir dahi olarak tanınıyor” ifadesini kullandı.

Tulloch, 2023’te ChatGPT'nin arkasındaki araştırma kuruluşu olan OpenAI'ye geçti ve bu yıl Thinking Machines Lab'i kurmak için eski meslektaşlarına katıldı.

Thinking Machines Lab, “yapay zeka sistemlerini daha yaygın bir şekilde anlaşılır, özelleştirilebilir ve genel olarak yetenekli” hale getirmeyi amaçlıyor.