Daimler emisyon usulsüzlüğü için ABD'ye 2,2 milyar dolar ödeyecek

15 Eylül 2020

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, ABD devletinin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD'de sattığı 250 bin aracın tamiri için 2,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Daimler ve Mercedes-Benz USA LLC birimi, ABD'de sattığı 250 bin dizel otomobil ve hafif ticari araç dolayısıyla karşı karşıya olduğu idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını 13 Ağustos'ta açıklamıştı.

Daimler, ağustos ayında ABD'ye 1,5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon euro masraf yapacağını bildirmişti.

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan anlaşmaların "gelecekte ülkemizin kirlilik yasalarını ihlal etmeyi düşünen herkesi caydıracağını" söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Daimler kirlilik yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3 bin 290 dolar ödemeyi kabul etti. Daimler ayrıca otomobil sahiplerinin avukat masrafları için de 83,4 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Şirket, mahkeme tutanaklarına göre aleyhine yöneltilen iddiaları reddederken, anlaşmanın cezai sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.