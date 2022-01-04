Daimler'den kötümser çip tahmini

Daimler'in baş teknoloji yetkilisi Markus Schaefer, çip tedarikinde sıkıntının 2022 yılında, özellikle de yılın ilk yarısında devam etmesini beklediklerini söyledi.

"Çip arzında yetersizlik 2022 yılında, özellik yılın ilk yarısında bize eşlik etmeye devam edecek" diye konuşan Schaefer, "Yılın ilk yarısında ciddi üretim kapasitesi artışları beklemiyoruz" dedi.

Daimler, Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 daha az araç üretti. Kasım ayında üretim geçen yıla göre yüzde 21,8 düştü.